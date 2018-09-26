Форвард «Пантерс» попытался пробить Василевского легендарным броском Кучерова. А-ха-ха, наивный

Предсезонный матч «Тампа-Бэй» – «Флорида» завершился со счетом 2:3.

Смотрибельность ему обеспечил следующий эпизод: форвард «Пантерс» Винсент Трочек попытался пробить Андрея Василевского любимой фишкой нападающего «молний» Никиты Кучерова – псевдобросоком.

Но кипер разгадал уловку соперника: он пояснил, что не раз тренировался брать такие удары с самим Никитой.

Вот так выглядит неповторимый оригинал.

В том же матче Кучеров травмировал нижнюю часть тела, сыграв всего 5 минут.

Сезон НХЛ 2018/19 стартует 3 октября.

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