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Овечкин и Кузнецов сфотографировались с чемпионским кубком АПЛ, но почему-то в джерси «Ливерпуля»

Овечкин и Кузнецов сфотографировались с чемпионским кубком АПЛ, но почему-то в джерси «Ливерпуля»
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Посмотрим, может быть, снимки окажутся пророческими.

В музей клуба НХЛ «Вашингтона» привезли кубок АПЛ. Форварды «Кэпс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов нарядились в джерси «Ливерпуля», чтобы сделать фото на фоне трофейной чаши.

Американский твиттер «красных» оценил луки хоккеистов: «Отлично выглядите в таком красном!».

Ови, очевидно, теперь любит делать фото с кубками:

  • «Вашингтон Кэпиталс» завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
  • Пока все идет к выполнению пророчества – «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, на два очка опережая «Манчестер Сити».

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