Eurosport
Овечкин и Кузнецов сфотографировались с чемпионским кубком АПЛ, но почему-то в джерси «Ливерпуля»
Посмотрим, может быть, снимки окажутся пророческими.
В музей клуба НХЛ «Вашингтона» привезли кубок АПЛ. Форварды «Кэпс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов нарядились в джерси «Ливерпуля», чтобы сделать фото на фоне трофейной чаши.
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Ови, очевидно, теперь любит делать фото с кубками:
- «Вашингтон Кэпиталс» завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
- Пока все идет к выполнению пророчества – «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, на два очка опережая «Манчестер Сити».
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