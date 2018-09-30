Британские медиа обвинили «Спартак» в сексизме за пост с травмированной ведущей клубного ТВ

24 сентября московский «Спартак» выложил пикантное фото ведущей клубной программы в YouТube: «Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. «Спартак» поместил нападающую в список травмированных», – подписал фото твиттер красно-белых.

Сама Юлия тоже выложила фото в инстаграм и написала: «Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день».

Фото дошло до авторитетных британских изданий Daily Mail и The Mirror. Британцы уверяют, что многие пользователи восприняли пост «Спартака», как проявление сексизма, но не предоставили в качестве доказательства ни одного оригинального твита. А как считаете вы?

Твит «Спартака»: Опрос 517 голосов Сексиcтский Нормальный Шикарный

В твиттере легче встретить посты иного содержания:

«Теперь я болельщик «Спартака».

«Вот это способ объявить о травме игрока»

В сезоне-2017/18 «Спартак» вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде ЦСКА.

Красно-белые вышли в плей-офф впервые за 3 года.

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