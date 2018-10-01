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Мегаталант «Капитана» Руслан Алиев виртуозно почеканил мяч в коньках и удостоился сравнения с Месси
Легко и просто.
Форвард клуба МХЛ «Капитан» (Ступино) Руслан Алиев умело обращается не только с шайбой, но и мячом. В лиге уверены, что 18-летний хоккеист спокойно составил бы конкуренцию Лионелю Месси, если бы занимался футболом.
Твиттер МХЛ выложил видео, на котором Алиев набивает мяч в коньках.
«Кажется, Руслан Алиев может составить конкуренцию самому Лео Месси! Вы только посмотрите, что вытворяет этот парень в коньках!» – говорится в описании к видео.
- В этом сезоне Алиев провел 12 матчей за «Капитан».
- На счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи.
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