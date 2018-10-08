Бывший форвард НХЛ завез застрявшую в амуниции шайбу в ворота, но хитреца рассекретили
10 из 10 по смекалочке.
Нападающий клуба Британской хоккейной лиги «Белфаст Джайантс» Патрик Дуайер попытался записать на свой счет шайбу необычным образом.
Форвард работал на пятачке, когда шайба попала в него и застряла в амуниции. Патрик не придумал ничего лучше, как заехать вместе с ней в ворота. Гол, конечно, не засчитали. «Я понял, что мне нужно спиной въехать в ворота и вытряхнуть шайбу уже там. Мало ли что получилось бы после этого. Но оказалось, такой гол не могли засчитать. А жаль, я уже приготовился рассказывать эту историю всю оставшуюся жизнь. Но в итоге она вызвала лишь смех среди товарищей по команде», – сказал Дуайер.
- Дуайер провел 7 сезонов в «Каролине» – с 2008 по 2015 год.
- «Белфаст» все равно победил со счетом 7:0. На счету Патрика две шайбы.
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