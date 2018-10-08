Бывший форвард НХЛ завез застрявшую в амуниции шайбу в ворота, но хитреца рассекретили

Нападающий клуба Британской хоккейной лиги «Белфаст Джайантс» Патрик Дуайер попытался записать на свой счет шайбу необычным образом.

Форвард работал на пятачке, когда шайба попала в него и застряла в амуниции. Патрик не придумал ничего лучше, как заехать вместе с ней в ворота. Гол, конечно, не засчитали. «Я понял, что мне нужно спиной въехать в ворота и вытряхнуть шайбу уже там. Мало ли что получилось бы после этого. Но оказалось, такой гол не могли засчитать. А жаль, я уже приготовился рассказывать эту историю всю оставшуюся жизнь. Но в итоге она вызвала лишь смех среди товарищей по команде», – сказал Дуайер.

Дуайер провел 7 сезонов в «Каролине» – с 2008 по 2015 год.

«Белфаст» все равно победил со счетом 7:0. На счету Патрика две шайбы.

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