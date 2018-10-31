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Безумный буллит из Швейцарии: игрок потерял шайбу, но все равно забросил и разозлил соперника

Безумный буллит из Швейцарии: игрок потерял шайбу, но все равно забросил и разозлил соперника
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Самый странный штрафной бросок в твоей жизни.

Матч чемпионата Швейцарии «Рапперсвиль» – «Давос» завершился скандальной победой гостей в серии буллитов (2:1 Б).

Соперники исполнили 9 холостых штрафных бросков, пока за дело не взялся Энцо Корви. При исполнении 25-летний центрфорвард потерял шайбу, но не в стиле Никиты Кучерова, а по-настоящему. Корви быстро исправился, вновь подхватил диск, а потом переиграл вратаря, который тут же предъявил арбитрам.

Решающий бросок вызвал бурные споры в интернете, но судьи имели право засчитать гол: по правилам IIHF, если исполнитель буллита падает или теряет шайбу, но та продолжает движение в сторону ворот или параллельно им, то хоккеист может продолжить штрафной.

  • Корви – участник ЧМ-2018 и Олимпиады в Пхёнчхане.
  • В 14 матчах сезона-2018/19 Энцо набрал 5 (2+3) баллов.
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