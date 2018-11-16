Сборная России выиграла молодежную Суперсерию у канадцев впервые с 2014 года

Сборная России обыграла команду Главной юниорской лиги Квебеке (QMJHL) в шестом матче молодежной Суперсерии-2018 со счетом 3:2 ОТ. В составе российской команды отличились Степан Старков (41-я минута), Дмитрий Завгородний (60) и Савелий Ольшанский (62), который забросил победную шайбу в овертайме.

Команда Валерия Брагина завершила противостояние с молодежными лигами Канады со счетом 4-2 в свою пользу. Благодаря этому молодежная сборная России выиграла Суперсерию в четвертый раз в истории.

Молодежная Суперсерия проводится ежегодно с 2003 года. Россия прежде побеждала в шестиматчевом противостоянии в 2010-м, 2012-м и 2014-м.

Молодежный чемпионат мира-2019 пройдет в канадском Ванкувере с 26 декабря по 5 января.

(Фото: официальный твиттер ФХР)

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте