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Джимми Фэллон попал в прицел камеры на матче «Рейнджерс», стянул с себя маскировку и зажег

Фэллон попал в прицел камеры на матче «Рейнджерс», стянул с себя маскировку и зажег
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Коротко о том, как надо реагировать на интерактивы во время матчей.

Ведущий лейт-найт шоу на NBC Джимми Фэллон развлек зрителей матча НХЛ «Филадельфия Флайерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0).

Мужчина появился на экране во время перерыва – его с трибун выцепили камеры, хотя «Tonight Show» сидел в капюшоне и мигающих темных очках. Но как только Джимми увидели зрители на «Мэдисон-сквер-гарден», Фэллон сорвал капюшон и, поднявшись, лихо сплясал под композицию «Start Me Up» от Rolling Stones.

Во время традиционного Kiss Cam Джимми тоже был занят делом.

  • Фэллон наблюдал за матчем в джерси Хенрика Лундквиста.
  • «Рейнджерс» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ сделала Снуп Догга ведущим шоу, где он объясняет правила и понятия хоккея

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