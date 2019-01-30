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Джимми Фэллон попал в прицел камеры на матче «Рейнджерс», стянул с себя маскировку и зажег
Коротко о том, как надо реагировать на интерактивы во время матчей.
Ведущий лейт-найт шоу на NBC Джимми Фэллон развлек зрителей матча НХЛ «Филадельфия Флайерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0).
Мужчина появился на экране во время перерыва – его с трибун выцепили камеры, хотя «Tonight Show» сидел в капюшоне и мигающих темных очках. Но как только Джимми увидели зрители на «Мэдисон-сквер-гарден», Фэллон сорвал капюшон и, поднявшись, лихо сплясал под композицию «Start Me Up» от Rolling Stones.
Во время традиционного Kiss Cam Джимми тоже был занят делом.
- Фэллон наблюдал за матчем в джерси Хенрика Лундквиста.
- «Рейнджерс» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции.
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