Хоккейный Неймар объявился в Швейцарии. Невыносимые страдания ему, видимо, причинило привидение

Матч швейцарской национальной лиги между женевским «Серветтом» и «Билем» запомнится адской симуляцией в исполнении нападающего гостей Михаэля Хюгли.

При игре в чужой зоне он неожиданно упал рядом с форвардом хозяев Джереми Виком, хотя повторы показывают, что никакого касания между ними не было.

«Серветт» проиграл со счетом 1:3, а на счету незадачливого актера первая шайба «Биля».

Хюгли отметился восемью шайбами и семью ассистами в 35 матчах национальной лиги-2018/19.

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