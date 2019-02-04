Суровый студенческий хоккей в Канаде: в драке стенка на стенку сошлись даже тренеры

Матч университетских команд «Акадия Аксмэн» и «Сент Фрэнсис Хавьер» закончился массовой дракой. В эпичном побоище приняли участие практически все полевые игроки и даже тренеры команд. В ход шли удары клюшкой и прочая грязь.

В итоге восьмерым хоккеистам хозяев, пятерым гостям и обоим главным коучам выписали удаление до конца игры, а общее штрафное время составила 310 минут, сообщает сайт «Акадии».

Боевая встреча закончилась победой «Акадии» со счетом 6:3.

Команды могут встретиться через месяц в первом раунде плей-офф.

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