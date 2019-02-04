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Суровый студенческий хоккей в Канаде: в драке стенка на стенку сошлись даже тренеры
Матч запомнят надолго.
Матч университетских команд «Акадия Аксмэн» и «Сент Фрэнсис Хавьер» закончился массовой дракой. В эпичном побоище приняли участие практически все полевые игроки и даже тренеры команд. В ход шли удары клюшкой и прочая грязь.
В итоге восьмерым хоккеистам хозяев, пятерым гостям и обоим главным коучам выписали удаление до конца игры, а общее штрафное время составила 310 минут, сообщает сайт «Акадии».
- Боевая встреча закончилась победой «Акадии» со счетом 6:3.
- Команды могут встретиться через месяц в первом раунде плей-офф.
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