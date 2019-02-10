«Твои часики тикают. Я тебя заказал!» Отцу 10-летнего хоккеиста прострелили голову на матче в Москве

Матч хоккеистов 2008 года рождения «Северная звезда» – «Дмитров» закончился стрельбой, которую открыл из травматического пистолета один из родителей.

Между двумя отцами всплыхнула ссора, как выяснилось позднее кофликт из-за бизнеса длился несколько месяцев. Инцидент спровоцировала супруга одного из мужчин. Ее муж, по версии очевидцев, толкнул оппонента и заявил ему: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!» Во время спора обиженный мужчина выстрелил в другого из травмата «Оса», после чего сдался полицейским, сообщает «Спорт-Экспресс».

Пуля прошла по касательной, но мужчина потерял много крови.

Потерпевшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

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