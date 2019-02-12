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«Падение Моуринью – это было весело». Дехтярев – о фейле Жозе, русских за океаном и зарплатах в КХЛ

«Падение Моуринью – это было весело». Дехтярев – о фейле Жозе, русских за океаном и зарплатах в КХЛ
Радио EurosportМакс АкманцевАнтон Хнкоян

12/02/2019 в 12:15Обновлено 12/02/2019 в 12:36

Радио Eurosport обсудил самые важные истории из мира хоккея.

Комментатор Eurosport Владимир Дехтярев рассказал, чем КХЛ отличается от НХЛ (спойлер: примерно всем), как Ковальчуку выиграть Кубок Стэнли, почему Бобровский и Панарин мечтают сбежать из «Коламбуса» и где в России платят зарплату вовремя.

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