Путин: «Я хоккеист еще тот. Может, перейду в профи, когда будет меньше дел на нынешней работе»

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Казани ответил на вопрос обманутого дольщика, который попросил помощи у главы государства, добавив: «Я как бывший хоккеист говорю вам: помогите как хоккеист хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол».

«Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, попозже перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу. Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков», – цитирует Путина «Р-Спорт».

Путин также прокомментировал дисквалификацию одного из экипажей «КАМАЗ-Мастер» на ралли «Дакар»: «В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение. Скорее всего, оно было связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега».

Путин руководит Россией с 1999 года.

В период с 2008-го по 2012 год он занимал должность премьер-министра.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме