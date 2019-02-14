В Кувейте собрали детскую хоккейную команду. За четыре матча в Южно-Сахалинске она получила 0:219

9 февраля в Южно-Сахалинске стартовал международный турнир по зимним видам спорта – «Дети Азии».

В рамках турнира прошли в том числе соревнования по хоккею, куда приехала сборная Кувейта. Как отмечает TJ, хоккейную команду в Кувейте сформировали на скорую руку – буквально за 2 недели до старта «Детей Азии». В итоге некоторые из кувейтских спортсменов еле-еле стояли на коньках, а часть из них пришлось набирать из других дисциплин – например, из стрельбы из лука.

Соперниками сборной Кувейта стали команды Сахалина, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа и Японии. Каждый из соперников отгрузил в ворота команды с Ближнего Востока двузначное количество шайб – 60:0, 77:0, 28:0, 54:0.

После двух первых разгромов ребята из Кувейта больше не хотели выходить на лед, но их поддержали местные жители и волонтеры. Они пришли на стадион с флагами Кувейта и плакатами с хэштегом #GoKuwait, а также запустили аналогичный флешмоб в соцсетях.

Хоккеисты из Кувейта получили от организаторов «Детей Азии» медали «За волю к победе».

Турнир «Дети Азии» завершится 17 февраля.

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