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Хоккеист студенческой лиги снес соперника зверским приемом и поймал матч-штраф
Скорее всего, грубияну светит серьезный дисквал.
Университет Миннесоты одержал победу над университетом Аризоны в матче студенческой лиги NCAA – 5:2.
Зрители этой игры засвидетельствовали один из грубейших силовых приемов года: защитник Аризоны Джейкоб Уилсон на полной скорости влетел в форварда соперника – Сампо Ранту. При столкновении хоккеисты разлетелись в разные стороны, словно кегли.
Подбородок пострадавшего игрока после матча выглядел вот так:
- Игроки Миннесоты после силового приема Уилсона продолжили атаку и забросили шайбу.
- Грубиян заработал удаление до конца игры.
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