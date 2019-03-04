Хоккеист студенческой лиги снес соперника зверским приемом и поймал матч-штраф

Университет Миннесоты одержал победу над университетом Аризоны в матче студенческой лиги NCAA – 5:2.

Зрители этой игры засвидетельствовали один из грубейших силовых приемов года: защитник Аризоны Джейкоб Уилсон на полной скорости влетел в форварда соперника – Сампо Ранту. При столкновении хоккеисты разлетелись в разные стороны, словно кегли.

Подбородок пострадавшего игрока после матча выглядел вот так:

Игроки Миннесоты после силового приема Уилсона продолжили атаку и забросили шайбу.

Грубиян заработал удаление до конца игры.

Игрок «Аризоны» Михаэль Грабнер получил жуткую травму – на месте глаза осталось кровавое пятнышко

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