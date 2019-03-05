Игроки «Рязани» отметили вылет из плей-офф ВХЛ разухабистой дракой на последних секундах

Хоккеисты «Рязани» устроили массовую драку за несколько секунд до окончания серии с тюменским «Рубином».

При счете 0:2 в третьем матче и аналогичном счете в серии хозяева льда после вбрасываний несколько раз налетели на игроков из Тюмени.

В итоге команды на двоих заработали 196 минут штрафа: 170 – у «Рязани», 26 – у «Рубина».

Рекорд ВХЛ принадлежит игре «Сарыарки» и балашихинского «Динамо» – 258 минут.

Общероссийский рекорд остается за матчем «Витязя» и «Авангарда» в январе 2010-го – 707 минут.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке