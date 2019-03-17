Как вообще познакомились Фролов и Началова?

«Я работала в Лос-Анджелесе, записывала альбом. Мы с Александром Фроловым сидели за общим столом с друзьями. У меня была температура, я чувствовала себя плохо. И он быстро стал мне помогать в плане врачей, все организовал, началась забота. С того дня не расставались. Обо мне никто так не заботился», – рассказывала Началова для Pro Новости.

В момент знакомства с Фроловым в США (неизвестно, когда именно произошла первая встреча – певица ездила на запись в Штаты и в 2009, и в 2010 году) Юлия и Александр находились в официальных браках. Певица – с футболистом Евгением Алдониным, у хоккеиста тоже была своя семья. При этом Началова уверяла журнал OK!, что с Алдониным к этому моменту их уже ничего не связывало: «Как пара мы не существуем уже несколько лет. У меня своя жизнь, у Жени своя».

Свидание Фролова и Началовой в 2010 году в ресторане Nellos (Нью-Йорк)Eurosport

В 2011 году Началова и Фролов подали на развод и стали жить вместе – в Москве и США, где хоккеист выступал за «Рейнджерс», а Юлия работала на студии звукозаписи в Нью-Йорке. «Я думаю, что такой развод можно занести в Книгу рекордов Гиннеса по позитиву», – призналась позднее Юлия в интервью НТВ.

У них все было хорошо?

«Мне очень важно, чтобы я была слабее своего мужчины. Тогда я чувствую себя защищенной. И сейчас рядом со мной именно такой человек», – рассказывала Началова о новом возлюбленном. Все развивалось настолько беззаботно, что Юлия набила татуировку с инициалами Фролова у себя на запястье – символический знак в честь полутора лет отношений.

В Москве пара обустроилась в квартире элитного жилого комплекса «Кутузовская ривьера». Четырехкомнатка площадью 167 квадратных метров осталась у Юлии от прошлого брака с Алдониным.

Фролов и Началова жили на две страны и справились с серьезным испытанием. После одобрения бойфренда певица удалила силиконовые имплантаты из груди, операция прошла неудачно и спровоцировала несколько серьезных заболеваний, включая проблемы с почками. Позднее Юлия часто говорила о том, насколько сильную поддержку ей оказал бойфренд. А в 2013-м записала трек «Буду рядом», который посвятила любимому мужчине.

При этом пара так и не дошла до загса, хотя певица утверждала, что их жизнь ничем не отличается от официального брака. В 2013 году свадьба звездной пары сорвалась, а через три года Юлия объявила о расставании с Фроловым в инстаграме и рассказала НТВ подробности: «Эти отношения изжили себя и не имеют никакой перспективы и продолжения».

Тогда что за скандал?

«Мне кажется, что в будущем я обязательно встречу свою настоящую половинку, с которой проживу до конца дней. Мне нужен мужчина, который не трындит и совершает поступки. Вот это я ценю. А все остальное мне уже совсем неинтересно», – судя по интонации интервью, расставание Началовой и Фролова не было мирным.

Спортсмен и певица так и не поженились, но им все равно оказалось, что делить. Ту самую квартиру в Москве. Как сообщает ПАСМИ, в 2015 году Фролов и Началова решили владеть недвижимостью в равных долях. Юлия оформила расписку, что получила от Александра 20 миллионов рублей и претензий не имеет. Скан расписки есть в распоряжении редакции издания.

Однако летом 2018 года Началова подала иск в один из московских судов о признании сделки недействительной. Певица утверждала, что поставила подпись, находясь в невменяемом состоянии, но не смогла это доказать и отозвала заявление.

Фролов и Началова в Лос-Анджелесе, 2014 годEurosport

Но процесс обрел новую жизнь в Нижнем Новгороде. Представители Фролова связывают это с тем, что последним возлюбленным Юлии был Вячеслав Кудря, судья как раз-таки Нижегородского областного суда и член регионального Совета судей. В новом иске Юлия изменила показания – теперь ее подпись и вовсе объявлялась поддельной. После этого суд назначил экспертизу автографа, но представители Фролова испугались за судьбу документа в ненадежных руках. Суд доверил экспертизу организации ООО «Ассоциации судебных экспертов и оценщиков», в компетентности которой представители хоккеиста сомневаются.

«Для ответа на этот вопрос [о подлинности подписи] необходимо химико-техническое исследование, которое приведет к уничтожению оригинала расписки. И если вдруг эксперты дадут ложное заключение, мы не сможем доказать свою правоту ни в гражданском, ни в уголовном суде», – утверждает представитель Фролова. При этом хоккеист без проблем готов отдать расписку на анализ в независимое Министерство юстиции. Ситуация не в пользу спортсмена: если Фролов не докажет подлинность бумаги (то есть не предоставит ее указанной организации), то она будет признана недействительной. Это значит, что Фролов пойдет по уголовному делу о подделке документов.

11 марта, примерно в одно время с публикацией расследования в ПАСМИ, в телеграм-канале «112» появилось сообщение о госпитализации Юлии в одну из московских клиник. Представители певицы опровергали эту информацию, в инстаграме Юлии вылезло фото из Рима, а телеканал «Звезда» опубликовал скрин переписки, в котором Началова просила всех успокоиться. Однако уже на следующий день страшное сообщение подтвердилось – певица все же в Москве, в состоянии искусственной комы.

14 марта в том же ПАСМИ сообщили, что Фролов обратился с заявлением в Верховный суд РФ. Спортсмен обратил внимание на вероятную предвзятость судьи из Нижнего Новгорода и выразил опасения за ход дела о московской квартире, которое почему-то рассматривается в другом регионе. При этом отстаивающее позицию Фролова издание даже усомнились в правдивости информации о болезни певицы и написало следующее: «Не исключено, что ажиотаж в СМИ и удержание несколько дней в топе Яндекса новости о нездоровье Юлии могли быть организованы по дружбе».

Спустя всего двое суток Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни.

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