Президент России Владимир Путин забросил 8 шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде он открыл счет, его поддержал товарищ по команде – министр обороны Сергей Шойгу.

Перед стартом матча Путин пожелал удачи сборной России по хоккею, которая сегодня стартовала на чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева не подвела президента и выиграла у Норвегии со счетом 5:2.

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.

В прошлом году президент забросил 5 шайб, а игра также завершилась победой команды «Легенд».

Иван Ургант: «Лучший баскетболист в мире – Владимир Путин, в НБА – Леброн Джеймс, наверное»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android