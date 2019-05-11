Путин не заметил ковровую дорожку на круге почета, споткнулся и упал
Обошлось без травм.
С президентом России Владимиром Путиным произошел небольшой казус на гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Автор восьми шайб в матче делал вместе с другими хоккеистами круг почета, благодаря трибуны. Путин не заметил ковровую дорожку около борта, споткнулся об нее и упал. К счастью, обошлось без травм, и глава государства поехал дальше приветствовать зрителей.
Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.
- Путин забросил восемь шайб.
- В прошлом году президент забросил пять шайб, а игра также завершилась победой команды «Легенд».
Хайлайты матча, в котором Путин был неподражаем и забросил 8 шайб
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