С президентом России Владимиром Путиным произошел небольшой казус на гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Автор восьми шайб в матче делал вместе с другими хоккеистами круг почета, благодаря трибуны. Путин не заметил ковровую дорожку около борта, споткнулся об нее и упал. К счастью, обошлось без травм, и глава государства поехал дальше приветствовать зрителей.

Видео - Путин не заметил ковровую дорожку на круге почета, споткнулся и упал 00:32

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.

Путин забросил восемь шайб.

В прошлом году президент забросил пять шайб, а игра также завершилась победой команды «Легенд».

Хайлайты матча, в котором Путин был неподражаем и забросил 8 шайб

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