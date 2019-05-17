Издание Sport24.pluska.sk сообщило, что сборная России по хоккею отужинала в ресторане азиатской кухни в Братиславе после матча группового этапа чемпионата мира против Чехии (3:0).

По данным источника, российские хоккеисты сперва заказали суши, а затем выпили 160 бокалов пива (если разделить количество бокалов на игроков сборной, то выйдет, что каждый спортсмен осушил примерно по 6 штук).

К посту редакторы sport24.pluska.sk прикрепили ряд фотографий – и на них действительно можно увидеть игроков сборной России, которые пьют пиво.

Главный тренер сборной Илья Воробьев опроверг эти сообщения. «Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», – заявил он.

Сборная России выиграла четыре стартовых матча на ЧМ в Братиславе и возглавляет группу.

Турнир завершится 26 мая. В последний раз Россия выигрывала ЧМ в 2014 году.

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