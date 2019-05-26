Питерский СКА вызывает у болельщиков тонны негодования. Армейцы без спроса забирают едва сверкнувших игроков, легко обходят регламент чемпионата и пользуются авторитетом у судей. Так было не всегда: до появления КХЛ в 2008-м зрители симпатизировали команде с хорошей школой и богатой историей. Во времена СССР СКА был Давидом в борьбе с московскими Голиафами. Иногда даже побеждал.

Сейчас хоккей в городе на Неве переживает расцвет. Команда в достатке, дважды выиграла Кубок Гагарина, а в 2023-м Питер снова примет чемпионат мира. Но без фундамента, который заложили Сергей и Вячеслав Солодухины, СКА шел бы к высотам гораздо дольше.

В середине 60-х Вячеслав и Сергей усердно помогали отцу запрягать лошадей на Ленинградском теплично-парниковом комбинате. Ребята делали все, чтобы поскорее освободиться и рвануть на каток соседнего мясокомбината. Там они гоняли шайбу до позднего вечера. Однажды площадку совершенно случайно посетил их будущий тренер Николай Пучков – его эпоха в СКА тогда только зарождалась. Босс армейцев сходу приметил Сергея, который не по годам классно видел площадку и всегда оказывался в нужном месте. Спустя несколько дней Пучков убедил семью Солодухиных отпустить 15-летнего парня на учебу в Дом офицеров.

Сборная СССР по хоккею-1972Getty Images

Вскоре туда же поступил и младший брат. В Ленмясокомбинате Вячеслав занимал позицию защитника – дефицитную для армейского клуба. Но уже через несколько занятий тренеры поняли, что он, как и Сергей, должен атаковать. Смена амплуа далась хоккеисту на удивление легко, а оборонительные навыки помогали успешно действовать и на своем пятаке. В основном составе СКА братья дебютировали с разницей в год: старший в 1967-м, младший – спустя сезон. Вместе они отправились в Тампере на первый в истории официальный юниорский чемпионат Европы, где уступили в золотом матче Чехословакии. Через год в Гармиш-Партенкирхене Вячеслав забрал золото, отомстив за себя и за брата.

Сезон-68/69 СКА провел неудачно. Армейцы зарубились за седьмое место с командами из низшего дивизиона. Матчи с не самыми сильными соперниками помогли Солодухиным прокачаться и почувствовать уверенность – перед следующим чемпионатом они были готовы к топ-уровню. Сергей сформировал мощное звено с Валентином Гуреевым и Петром Андреевым. Чуть позже Гуреев отправился в «Спартак», но его место занял Игорь Григорьев и стало еще лучше: 184 гола в 44 матчах высшего дивизиона – настолько высокой результативности у СКА не было никогда.

Тройка Солодухин – Григорьев – Андреев стала одной из лучших в чемпионате, благодаря чему попала в сборную сначала на «Приз «Известий», а сразу после – в тур по Канаде. Но с Анатолием Тарасовым армейцы общего языка не нашли: сначала он заставил их играть в несвойственный силовой хоккей, а затем вовсе разбил звено, оставив в составе одного Сергея. Позднее коуч хотел заполучить братьев в ЦСКА, но ничего не вышло: Солодухины чудом остались в родной команде. Держались изо всех сил, ведь в Москве им даже не было гарантировано место в основе. Отказы Тарасов не прощал – больше Сергей в главной команде страны не появлялся.

В СКА братья были звездами. Они собирали полные трибуны и приводили их в восторг, обыгрывая москвичей. В 1971-м команда взяла первые в истории медали чемпионата СССР – бронзовые. В решающем матче армейцы победили «Спартак» (4:3). За 11 секунд до финальной сирены Сергей забросил победную шайбу. И все это, как по заказу, в новеньком «Юбилейном». В том же году ленинградцы во второй раз вышли в финал Кубка, сокрушив московских армейцев 7:5. Правда, в финале «Спартак» взял реванш – 5:1. Дополнила коллекцию вторая подряд победа в Кубке Шпенглера.

Эти достижения привлекли нового главного тренера сборной Всеволода Боброва, пригласившего Вячеслава Солодухина вместе с тренером Николаем Пучковым и вратарем Владимиром Шеповаловым на ЧМ-72 в Прагу. Этот турнир имел огромное значение: четыре года назад в столице Чехословакии побывали советские танки. Напряженность между странами перешла на их главный вид спорта. Чехи очень хотели расстроить Леонида Брежнева, который тоже обожал хоккей.

На том турнире из Канады и США не было ни любителей, ни тем более профессионалов. Интрига свелась к противостоянию «Красной машины» с Чехословакией – остальные соперники уходили со льда при двузначном счете. Солодухин в восьми матчах набрал 5+2, но с хозяевами команда не справилась – 3:3 в первом матче и 2:3 во втором. Это был провал: серебро в СССР никогда не котировалось, а тут Союз пропустил еще и политический удар.

Через полгода Вячеслав получил еще один шанс – Бобров взял его на Суперсерию-72. Сначала как резервиста, но во втором матче травмировался игрок забивной спартаковской тройки Евгений Зимин, и тренер поставил Солодухина на его место в звено к Владимиру Шадрину и Александру Якушеву. Матч закончился вничью (4:4), но несыгранная тройка осталась без голов. Более того, канадцы забросили две шайбы именно во время их смены. Больше Вячеслав за сборную не играл.

Второй перелет Солодухина через океан случился во время Суперсерии-75/76, в которой ЦСКА и «Крылья Советов» встречались с клубами НХЛ. На это время СКА отпустил Вячеслава в старшую команду – такие командировки были обычным явлением для советских клубов. Впервые в жизни ленинградские болельщики переживали за ЦСКА.

Вячеслав Солодухин и Боб Мунро, Москва – ОнтариоGetty Images

За пределами родной команды Солодухину-младшему было тяжело. Химия не налаживалась ни с московскими армейцами, ни с динамовцами. Нападающий снова остался без баллов за результативность, отметившись лишь двумя минутами штрафа.

Карьера старшего Солодухина получилась не такой яркой, как у Вячеслава. Он ограничился клубными достижениями 1971-го, а через шесть лет порвал с хоккеем и вернулся на мясокомбинат экспедитором – звучит, как минимум, дико. Но тогда игроки не получали миллионы, и после ухода из спорта нужно было зарабатывать чем-то другим.

В отличие от брата, Вячеслав хотел выступать как можно дольше. Но место Николая Пучкова, работавшего в клубе с 1963-го, занял тренер-новичок Игорь Ромишевский. Любимец Тарасова равнодушно отнесся к заслугам Солодухина и вскоре отправил его во второй состав. До юбилейного 400-го матча Вячеславу не хватило всего одной игры – это был шок. Нападающий отдал клубу лучшие годы, но оказался не нужен.

Не нужен тренеру, но нужен партнерам. Игроки СКА уважали Вячеслава, который помог многим из них освоиться не только в клубе, но и во взрослом хоккее. «Братья Солодухины поддерживали молодых ленинградских воспитанников, в том числе и меня», – вспоминал Алексей Касатонов. Даже разведенные по разным командам армейцы держались вместе. И лидер всегда был вместе с ними. Он все еще чувствовал себя нужным клубу и городу, даже несмотря на удар от руководства. Возможно, он еще вернулся бы на прежний уровень – ему было всего 29. Но все получилось по-другому.

Один из выходных армейцы проводили в любимом кафе. Солодухин не пил – приехал на машине. Он вообще был порядочным человеком, в истории не влезал. А еще обладал голливудской внешностью. Поклонниц ему всегда хватало, вот и в этот раз познакомился с девушкой. Немного поболтали, потом встали и уехали.

Ленинград 70-х – это коммунальные квартиры. Новую любовницу просто так домой не приведешь. В гостиницу тоже нельзя – слухи моментально разлетелись бы по городу. Оставался гараж. Декабрь, машину не выключили. Там и нашли тела обоих на следующее утро.

Так город на Неве трагически лишился легенды. Игрока, на которого покупали билеты, стоя в очереди с ночи. Хоккеиста, который вывел ленинградский хоккей на топовый уровень. Человека, который сделал из десятка мальчишек профессионалов. Среди участников Суперсерии-72 Вячеслав Солодухин умер вторым после Всеволода Боброва. Через два года ушел Валерий Харламов.

Долгое время причина смерти Вячеслава не разглашалась. Газеты отделались скупой новостью, спортивные медиа добавили к этому регалии игрока. Слухи пробились, но даже сейчас говорить о подробностях не очень принято.

Семен Кошелев, Андрей Стась и Вячеслав Солодухин сражаются за шайбу в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»Getty Images

Естественно, Сергей тяжело переживал смерть брата. В 1988-м у него родился сын, которого он назвал Вячеславом. Солодухин-младший продолжил семейное дело. Тоже сыграл в Суперсерии – молодежной, в 2007-м. Отца потерял в 11 лет: Солодухин-старший умер от рака легких. До его уровня младший не дорос – не закрепился даже в СКА, который еще не располагал бесконечным бюджетом на суперзвезд. Сейчас потомственный форвард выступает за «Салават Юлаев», под 17-м номером, который носил дядя. Прошлым летом он спас человека, которому стало плохо в уфимском торговом центре.

Легенду СКА не спас никто. История Вячеслава Солодухина получилась интересной, красивой, трагической. И недосказанной.

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