Eurosport
Овечкин и Малкин бурными танцами отметили третье место на ЧМ-2019
Ови тоже не выглядел расстроенным.
Хоккеисты сборной России отметили бронзу чемпионата мира-2019 зажигательными танцами.
Александр Овечкин двигался под песню «Разговор со счастьем» из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» – правда, не стал ради танца вставать со стула.
Евгений Малкин показал себя более раскованным: он отжигал под песню Ирины Аллегровой «Угонщица» и подпевал.
- Сборная России взяла бронзу ЧМ-2019, обыграв в матче за третье место команду Чехии по буллитам.
- Чемпионами мира стали финны.
Русская дрим-тим не оправдала надежд. У бронзы вместо золота есть 5 причин
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