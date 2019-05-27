Хоккеисты сборной России отметили бронзу чемпионата мира-2019 зажигательными танцами.

Александр Овечкин двигался под песню «Разговор со счастьем» из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» – правда, не стал ради танца вставать со стула.

Евгений Малкин показал себя более раскованным: он отжигал под песню Ирины Аллегровой «Угонщица» и подпевал.

Сборная России взяла бронзу ЧМ-2019, обыграв в матче за третье место команду Чехии по буллитам.

Чемпионами мира стали финны.

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