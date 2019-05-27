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Россия сыграет в одной группе с Казахстаном, США и Финляндией на ЧМ-2020
Будет шанс поквитаться с недавним обидчиком.
Стали известны составы групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в Цюрихе и Лозанне.
Сборная России сыграет в группе B вместе с Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном. В группу A попали Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.
- ЧМ-2020 стартует 8 мая, завершится – 24 мая.
- Сборная Казахстана пробилась в элиту чемпионата мира благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в Первом дивизионе.
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