«Он все-таки больше тренер». Панарин разгромил Знарка в аэрохоккее
Отпуск после хоккейного сезона.
Форвард сборной России и «Коламбуса» Артемий Панарин сыграл с новым тренером «Спартака» Олегом Знарком в аэрохоккей.
По ходу ролика Панарин трижды забросил шайбу коучу, в то время как Знарок поразил цель всего раз. «Олег Валерьевич все-таки больше тренер», – написал Панарин в инстаграме.
- Панарин встречается с дочерью Олега Знарка Алисой. Летом он станет свободным агентом.
- Знаров возглавил «Спартак» в конце апреля 2019 года.
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