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«Он все-таки больше тренер». Панарин разгромил Знарка в аэрохоккее

«Он все-таки больше тренер». Панарин разгромил Знарка в аэрохоккее
Eurosport

53 мин. назад

Отпуск после хоккейного сезона.

Форвард сборной России и «Коламбуса» Артемий Панарин сыграл с новым тренером «Спартака» Олегом Знарком в аэрохоккей.

По ходу ролика Панарин трижды забросил шайбу коучу, в то время как Знарок поразил цель всего раз. «Олег Валерьевич все-таки больше тренер», – написал Панарин в инстаграме.

  • Панарин встречается с дочерью Олега Знарка Алисой. Летом он станет свободным агентом.
  • Знаров возглавил «Спартак» в конце апреля 2019 года.

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