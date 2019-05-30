Форвард сборной России и «Коламбуса» Артемий Панарин сыграл с новым тренером «Спартака» Олегом Знарком в аэрохоккей.

По ходу ролика Панарин трижды забросил шайбу коучу, в то время как Знарок поразил цель всего раз. «Олег Валерьевич все-таки больше тренер», – написал Панарин в инстаграме.

Панарин встречается с дочерью Олега Знарка Алисой. Летом он станет свободным агентом.

Знаров возглавил «Спартак» в конце апреля 2019 года.

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