Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов проводит инициативы по развитию хоккея и футбола в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера. Я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально.

Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами. Характер есть, физически достаточно подготовлены, коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит. Мне кажется, если мы с вашей поддержкой сможем убедить правительство в том, что это сегодня важнейшее направление, то это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (два трофея в качестве игрока и один – в качестве помощника главного тренера).

Сборная России на завершившемся в мае чемпионате мира завоевала бронзовые медали.

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