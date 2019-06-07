Форвард «Кладно» Яромир Ягр может продолжить игровую карьеру. Нынешний клуб 47-летнего чеха подписал партнерское соглашение со «Слованом» из Усти-над-Лабем, который играет во втором дивизионе.

«Безусловно, такая возможность есть. Не только я, но и вся наша команда может сыграть за «Слован», – цитирует Ягра Hokej.cz. Окончательное решение Яромир примет в зависимости от состояния здоровья.

Ягр занимает третье место в истории НХЛ по матчам в регулярном чемпионате.

Ягр дважды поднимал над головой Кубок Стэнли.

Свечников обогнал Ягра и вышел на третью строчку по голам европейцев не старше 18 лет

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