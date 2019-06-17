Бывший нападающий юниорской сборной России-2017 Ярослав Алексеев рассказал о посвящении новых хоккеистов в Канаде. Он выступал в юниорской лиге Квебека за «Байе-Комо Драккар» и «Шербрук Финикс».

«Самая главная жесть – вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за 20 баксов. Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало. Первый раунд – все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки.

Ярослав Алексеев, «Шербрук»Getty Images

Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость. В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку. А в итоге – заставили всех.

Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней одели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке. Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец – презерватив. Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная», – сообщил Алексеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Со сборной России для хоккеистов до 18 лет Ярослав выиграл бронзовые медали на ЧМ-2017.

В июне 2019-го 20-летний форвард подписал соглашение с финским «СайПо».

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