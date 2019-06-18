За свою трехсотлетнюю историю городок Катон в штате Нью-Йорк пережил три потопа, ужасный пожар и удар молнии в здание городского совета. В 2015-м здесь случилась еще одна страшная трагедия, на этот раз с участием человека и запредельным уровнем жестокости и цинизма.

Ночью в дом Келли Клейтон проник человек в маске и забил ее молотком насмерть. 35-летняя женщина почти полчаса отчаянно сопротивлялась – вся прихожая была залита кровью. Жертв могло быть больше, но семилетняя дочь убитой Чарли убежала от киллера и заперлась в подвале. Трехлетний сын Адам спал в другой комнате – убийца его не заметил. «Я увидела, как маму бьет человек в маске, очень похожей на ту, что папа надевал на охоту», – рассказала девочка копам.

В момент трагедии отец семейства Томас Клейтон играл в покер в баре и по возвращении домой в половину первого ночи обнаружил жену мертвой. Он набрал 911, отвез детей к сестре и загремел в участок в статусе главного подозреваемого.

Келли и Томас познакомились в 1998-м в Лас-Вегасе. Девушка подрабатывала официанткой, чтобы скопить денег на учебу в университете, а Клейтон отдыхал с друзьями после окончания сезона Объединенной хоккейной лиги. Нападающий выступал за клуб «Эльмира Шакалс» и славился вспыльчивостью. Редкий матч с участием Клейтона заканчивался без драки – однажды он так вломил сопернику, что тот месяц отлеживался в больнице с сотрясением мозга.

Спортсмен плохо контролировал себя и за пределами площадки. Как-то он с друзьями перебрал в ночном клубе и сплясал голым на столе. Это не понравилось четырем выпускникам полицейской академии, которые отдыхали по соседству. Завязалась драка, двое курсантов получили перелом носа и другие травмы, а Томасу светил срок за хулиганство. За парня вступилось руководство «шакалов», и суд проявил гуманность – мужчина получил два года условно.

Встреча с Келли благотворно повлияла на хоккеиста. С ее подачи он записался на курсы управления гневом, задумался о карьере в НХЛ и стал уделять больше внимания тренировкам. В 2001-м Томас отправился на просмотр в «Нью-Джерси Дэвилс», дело шло к подписанию контракта, но парню не повезло – в контрольной игре он получил тяжелую травму колена и закончил с хоккеем.

Пара переехала в Шарлотт, где Келли устроилась риелтором и придумала стартап для мужа – Томас открыл фирму, которая развозила сильно выпивших клиентов домой. Молодые люди хорошо заработали и поселились в уютном и спокойном Катоне. Келли занялась детьми, а экс-хоккеист открыл магазин сантехники. Главный доход семье приносило другое занятие Томаса – он стал ростовщиком, который одалживал деньги людям с игровой зависимостью.

В какой-то момент денег стало очень много – полицейские нашли в доме Клейтона два сейфа с горой наличных. Томас совсем забыл про семью, пропадая в ночных клубах, казино и у любовниц. На суде выяснилось, что у коммерсанта было три любовницы, одной из которых всего 15 лет. Они признались, что Томас часто говорил о разводе, но не решался из-за нежелания делить нажитое с супругой.

Полицейские проверили телефон подозреваемого и узнали, что в последний месяц он плотно общался с Майклом Бёрдом. Мужчина снимал квартиру в принадлежавшем Клейтонам доме, сильно задолжал, и Томас предложил выход – убить жену за вознаграждение в 10 тысяч долларов. После убийства Бёрд должен был сжечь дом, который за год до этого ростовщик застраховал на 1,5 млн долларов. Верх цинизма состоял в том, что Клейтон знал – дети в тот момент будут дома.

На допросе убийца признался – он не сжег дом из-за жалости к детям. Майкл указал место закопанной окровавленной одежды, молотка и ключей, которыми открыл дом. Томас не признал факта заговора и назвал все улики косвенными. Бывший хоккеист прошел тест на полиграфе, который подтвердил правдивость его слов, чем сильно запутал суд присяжных.

Новый поворот произошел после отказа Бёрда от первоначальных показаний – он обвинил в убийстве Томаса. По версии Майкла, заказчик сам убил жену и свалил криминал на него. В результате многочисленных следственных экспериментов и проверки улик суд отправил Бёрда в тюрьму до конца дней, а Клейтон получил 25 лет.

В деле остались нестыковки, благодаря которым адвокаты мерзавцев по-прежнему подают апелляции, но они вряд ли помогут. Бёрд сам показал следователям неопровержимые улики, а Томас оказался слишком тупым, чтобы вести переговоры об убийстве по телефону. «Я ненавижу папу, потому что он трус», – призналась журналистам повзрослевшая Чарли. По ночам девочку мучают кошмары, а самое страшное, что за маской убийцы ее матери она видит отца.

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