Клуб юниорской лиги Квебека «Шербрук» прокомментировал слова российского нападающего Ярослава Алексеева, который раскрыл неприятные подробности посвящения для новичков.

«Чтобы все выяснить, мы связались с некоторыми хоккеистами, включая Алексеева. Нас уверяют, что подача многих фактов из интервью была искажена. Алексеев заявил, что он был неправильно процитирован журналистом, и это был плохой перевод. Но мы отнеслись к ситуации серьезно. По окончании расследования, если это необходимо, будут приняты соответствующие меры», – цитирует официальный сайт директора клуба Жослена Тибо.

В июне 2019-го 20-летний форвард подписал соглашение с финским «СайПо».

Со сборной России для хоккеистов до 18 лет Ярослав выиграл бронзовые медали на ЧМ-2017.

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