30 лет назад погибла молодежка «Трактора». Это была крупнейшая катастрофа поездов в России

Осенью 1985 года в степи, между селом Красный Восход и деревней Красный Казаяк на Урале, разыгралась драма. Молодой экскаваторщик с товарищами укладывали газопровод. Две бригады работали с двух краев и условились: кто пройдет расстояние последним, угостит обедом победителей. Денег у тракториста не было, а есть хотелось, поэтому он активно махал ковшом – взмок, папироса летела за папиросой.

До смычки оставалось несколько десятков метров, и конкуренты издали подначивали: готовьте денежки, мы проголодались. Шофер заспешил еще сильнее, уронил сигарету на штаны и задергался, стряхивая окурок на улицу. Вдруг что-то лязгнуло – ковш сильно ударился в трубу. Тракторист оглянулся – слава богу, бригадир не заметил. Работа продолжилась. Команда молодого водителя успела первой и сытно пообедала в деревне Красный Казаяк за счет конкурентов. А на трубе осталась узкая царапина длиной полтора метра. Он была не очень глубокой: как раз, чтобы не выпускать газ сразу, но позволить ржавчине годами уверенно грызть металл газопровода рядом с железной дорогой.

«Трактор-1973»Eurosport

Через пять лет, в начале июня 1989-го, челябинский вокзал заполонила толпа, почти наполовину состоявшая из детей: поезд «Новосибирск – Адлер» и платформа рядом с ним напоминали муравейник. Мест на всех не хватало, поэтому с 25 мая к составу прицепляли дополнительные вагоны – как раз такой выбили для молодежки «Трактора».

Свободные места в нем заняли простые граждане, которые с опаской ждали десять хоккеистов – наверняка они хулиганы и хамы, как все спортсмены. Но, к удивлению пассажиров, в вагон зашли учтивые спортивные девятиклассники, поздоровались со всеми, помогли друг другу разложить вещи. А ими руководила хрупкая молодая учительница русского языка и литературы. Хоккеисты смотрели на нее влюбленными глазами и с улыбками выполняли ее просьбы. Остальные пассажиры расслабились, повеселели и начали знакомиться со спортсменами. У парней оказались очень звучные имена: Сергей Генергард, Олег Девятов, Алексей Козловский, Андрей Кулаженков, Артем Масалов, Александр Михайлов, Станислав Петухов, Сергей Смыслов, Андрей Шевченко, Александр Сычев.

Поезд уже должен был давно стучать по рельсам, но администрация вокзала работала вяло: сначала долго думала, куда прицепить вагон с детьми – в голову или хвост состава.

В ожидании пассажиры стали расспрашивать хоккеистов об их успехах. Оказалось, что рядом с ними едут двукратные чемпионы СССР среди региональных команд. Не хватало только тренера Виктора Соколова, который остался заниматься делами, вратаря Бори Туртунова – его бабушка сломала руку, пришлось ухаживать за старушкой – и классной руководительницы Эры Воронцовой. Зато, к счастью пацанов, вместо нее сама захотела поехать учительница русского языка и литературы. В классе не было ни одной девочки, и вся команда влюбилась в молодую учительницу – девушке всего 27 лет, а она легко заинтересовала целую команду Гоголем и Пушкиным.

Виктор СоколовEurosport

Все ребята – одноклассники: Виктор Соколов привел их в школу одной командой. На льду они были «Трактором», а в школе – девятым «Г».

У молодых хоккеистов было по две тренировки в день, но ни один не являлся на занятия с невыученными уроками – Соколов лично проверял у всех дневники: получил трояк по алгебре – значит бежишь кросс на три километра. Тренер никогда не ставил спорт выше образования. Поэтому на сборы и турниры Виктор Евгеньевич брал команду не полностью: кто-то учился, кто-то гонял шайбу, а затем менялись.

Жизнь шла в режиме тренировка-школа-тренировка. Утром работали на льду, затем марш на учебу, а потом Виктор Евгеньевич вел весь класс на обед. Тренер кормил детей в небольшом ресторанчике «Восток» рядом со школой. Вечер заканчивался второй тренировкой. Когда любой из мальчишек доезжал до дома, сил оставалось только чтобы закрыть глаза. Девятый «Г» был любимцем всей школы, поэтому летом 1989-го директор с удовольствием отправила мальчишек в Краснодарский край на сбор черешни. Парни ни разу не видели моря, и им не терпелось в путь.

Тренер Соколов с хоккеистами из 5 В челябинской школы №107Eurosport

Когда поезд, наконец, тронулся, он отставал от расписания на семь минут. В обратную сторону двигался состав «Адлер – Новосибирск», который тоже опаздывал из-за поломки. В какой-то момент они должны были встретиться. Обычно это происходило в Уфе, и поезда сигналили друг другу, но теперь машинисты не знали, когда ждать коллег.

Спустя пару часов пассажиров разморило на жаре, и они мирно спали по полкам плацкартов. Внезапно раздался резкий стук и хлопок, завизжали тормоза, и пронзительный женский крик порвал воздух. Ребята из «Трактора» посыпались с полок: оказалось, что поезд остановился в городке Аша, потому что одна из пассажирок начала рожать. Когда мамашу выгрузили на станции, состав продолжил путь, и ребята начали устраиваться на ночь – режим есть режим.

Около часа ночи машинист поезда почувствовал странный запах. Он сообщил диспетчеру: «Вошли в полосу сильной загазованности». Вдруг из-за поворота показался еще один поезд. Машинист узнал – коллеги едут из Адлера в Новосиб. Поезд несся навстречу и гудел. Машинисту даже показалось, будто через несколько секунд они влетят лоб в лоб. И вот, когда казалось, будто столкновение неизбежно, встречный поезд на полной скорости прошел мимо, как и всегда. Только не в том месте, где обычно: должны были встретиться в Уфе, но из-за двух задержек точка схода изменилась.

Составы почти разминулись – не успели разойтись только последние вагоны. В обоих сопели дети: среди 1284 пассажиров двух поездов было 383 ребенка, большинство из которых ехали в крайних прицепных вагонах – кто из лагеря, кто в лагерь, а хоккеисты – на сбор черешни. Все как каждое лето, кроме невыносимого запаха газа. Из-за входа в поворот встречному поезду пришлось тормозить, и металлические колеса выбили искру о рельсы.

Трагедия под АшойEurosport

Жителей Аши разбудила ошеломительная по яркости вспышка. На горизонте все полыхало. Люди подошли к окнам, и в этот момент до города долетела взрывная волна, выбившая стекла. Жители испугались – многие подумали, что началась война. Столб пламени виднелся за 100 километров от эпицентра. К месту взрыва тут же помчались не только врачи и милиция, но и волонтеры.

«То, что мы увидели, невозможно представить себе даже при больном воображении! Как гигантские свечи горели деревья, вишнево-красные вагоны дымились вдоль насыпи. Стоял совершенно невозможный единый крик боли и ужаса сотен умирающих и обожженных людей. Полыхал лес, полыхали шпалы, полыхали люди. Мы кинулись ловить мечущиеся живые факелы, сбивать с них огонь, относить ближе к дороге подальше от огня. Апокалипсис. А как много было детей!» – вспоминал заместитель редактора ашинской газеты «Стальная искра» Валерий Михеев.

Взрывом повредило 37 вагонов, из которых 26 выгорели изнутри вместе с людьми. В катастрофе погибли по официальным данным 575 человек, по подсчетам медиа – 645, из которых 181 ребенок. 623 человека получили ранения и ожоги.

Из десяти хоккеистов в самой катастрофе выжили четверо: Александр Сычев, Андрей Шевченко, Сергей Смыслов и Александр Михайлов. Их развезли по больницами разных городов, потому что мест в Аше на всех раненых не хватало. Александр Сычев пострадал меньше всех и быстро пошел на поправку. Михайлова и Смыслова забрали в Катавск-Ивановск.

Трагедия под АшойEurosport

«Когда я обрабатывала мальчиков, с Сережей разговорились. Знаете, меня поразил мальчик, такой терпеливый, волевой какой-то, и, что самое главное, он совершенно не беспокоился за себя, он все переживал за Сашу Михайлова. Сережа все просил, чтобы ему не ставили уколы, говорил, лучше Саше его сделайте, ему хуже, чем мне. И все время просил есть. Там местные приносили компоты из ашинской вишни. Сережа пил и говорил, что никогда в жизни не пробовал таких вкусных компотов. Лежит, возится на кровати, когда ему обрабатывала ноги, а сказать стесняется – трусики, какие-то синие или зеленые в цветочек все в песке и грязи, трут ему – там все сожжено. Миленький, говорю, давай снимать, легче будет. А он глупыш, стесняется. Господи, дети», – писала врач в письме матери Сергея Смыслова. Оба хоккеиста умерли от ожогов в больнице.

Самый младший из команды – Андрей Шевченко – 15 июня готовился отмечать шестнадцатилетние. Когда родители везли его в Москву в самолете, он постоянно спрашивал: «Где ребята?» Из обожженных хоккеистов он продержался дольше всех – пять дней.

Звезд «Трактора-73» – Артема Масалова, Сергея Генергарда, Андрея Кулаженкова и Олега Девятова, как и учительницу русского языка и литературы, не нашли. Взрыв был сравнимой силы с Хиросимой – 12 килотонн ТНТ, поэтому 327 человек так и не опознали.

По официальной версии, утечка газа началась за 40 минут до взрыва из-за трещины в газопроводе, поставленной ковшом экскаватора при строительстве. Если бы поезда пересеклись в другом месте или отправлялись без задержек, такого количества жертв не было бы.

Расследование шло шесть лет, и реальные сроки получили два человека: подрядчик и начальник эксплуатационной службы завода по переработке газа. Обоим дали по два года за халатность. Еще несколько человек получили условные сроки.

«Трактор» спустя год после катастрофы создал турнир в память о погибших хоккеистах. Вратарь «Трактора-73» Борис Тортунов, не поехавший в Краснодар из-за бабушки, дважды выиграл чемпионат страны и завоевал Кубок Европы. Борис организовал сбор денег на призы победителям турнира, которые вручают матери и отцы погибших игроков.

Александр Сычев выиграл Суперкубок Европы в 2000 году, а также выиграл чемпионат России в 2001 году с «Металлургом», стал мастером спорта и работал ассистентом тренера в «Мечеле».

Спустя 30 лет после катастрофы под Ашой возле восьмиметрового памятника всегда лежат свежие цветы.

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