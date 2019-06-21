Eurosport
Ты не поверишь, но эта девушка – хоккейный вратарь. И от нее невозможно оторвать взгляд
Микайла Демайтер – королева!
Девушка, чьи фото мы собрали для вас – вратарь канадского хоккейного «Блюуотер Хоукс» Микайла Демайтер.
Невероятной красоты блондинка в рабочее время ловит шайбы, а в свободное подрабатывает моделью. При ее внешности это очевидно.
- В сезоне 2019/20 у команды «Блюуотер Хоукс» одна победа в одном матче.
Игрок «Селтика» встречается со жгучей блондинкой. Она любит пляжи и солнце, а ты полюбишь ее
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