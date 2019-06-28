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Церковь Сатаны поздравила Шатана, который стал главой хоккея Словакии

Церковь Сатаны поздравила Шатана, который стал главой хоккея Словакии
Eurosport

30 мин. назад

Ну гениально же!

Церковь Сатаны порадовалась победе Мирослава Шатана на выборах президента Федерации хоккея Словакии.

«Поздравляем, президент Шатан», – говорится в сообщении организации, опубликованном в твиттере.

Название группы, поздравившей функционера, на английском языке звучит так: The Church Of Satan. Фамилия Шатана пишется аналогично: Šatan.

  • Церковь Сатаны – контркультурная группа, которая «провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства». Официальным символом Церкви является печать Бафомета.
  • Одним из известных членов Церкви Сатаны является американский музыкант и художник Мэрилин Мэнсон.
  • Шатан отыграл 1050 матчей в НХЛ, выиграл Кубок Стэнли-2009 с «Питтсбургом», стал чемпионом мира-2002 со Словакией.

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