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Церковь Сатаны поздравила Шатана, который стал главой хоккея Словакии
Ну гениально же!
Церковь Сатаны порадовалась победе Мирослава Шатана на выборах президента Федерации хоккея Словакии.
«Поздравляем, президент Шатан», – говорится в сообщении организации, опубликованном в твиттере.
Название группы, поздравившей функционера, на английском языке звучит так: The Church Of Satan. Фамилия Шатана пишется аналогично: Šatan.
- Церковь Сатаны – контркультурная группа, которая «провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства». Официальным символом Церкви является печать Бафомета.
- Одним из известных членов Церкви Сатаны является американский музыкант и художник Мэрилин Мэнсон.
- Шатан отыграл 1050 матчей в НХЛ, выиграл Кубок Стэнли-2009 с «Питтсбургом», стал чемпионом мира-2002 со Словакией.
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