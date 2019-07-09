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ТАСС: Кудашов возглавит сборную России, Воробьев останется в штабе

ТАСС: Кудашов возглавит сборную России, Воробьев останется в штабе
Eurosport

49 мин. назад

Важная рокировка.

Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды», – сказал собеседник агентства.

  • Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный клуб «Атлант», а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского «Локомотива».
  • В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев.

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