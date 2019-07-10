Хоккеиста из Удмуртии оштрафовали на 30 тысяч рублей за сторис о губернаторе

Суд Октябрьского района Ижевска оштрафовал хоккеиста Даниила Фертикова по статье о неуважении к власти.

Парень выложил в стори инстаграма «информацию, адресованную главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики <...> и явное неуважение к органам, осуществляющим госвласть в России». Полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Скан сторис из уголовного дела оказался в распоряжении «КП». На самом снимке видны припаркованные автомобили на набережной и сотрудник полиции, который, судя по всему, оформляет штраф, либо предупреждает о запрете. «Ну что, готов вас расстроить, набережная закрыта. Скоро там появится знак, что заезд будет до 22:00. Сейчас там кирпич», – подписал снимок молодой человек. И мелким шрифтом дописал: «Вот тебе делать *****», отметив в этой записи аккаунт главы Удмуртии Александра Бречалова.

Фертиков не пришел в суд, но его защита пояснила, что он раскаялся и извинился в интернете.

Даниил выступал за клуб «Прогресс» из Глазова.

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