ФХР определился с новым главным тренером сборной России.

«Федерация хоккея России сообщает об изменениях в тренерском штабе национальной сборной: главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов», – говорится в пресс-релизе ФХР.

В качестве хоккеиста Кудашов стал чемпионом России-1999/2000 и выиграл Кубок Гагарина-2012 в составе «Динамо». Тренерскую карьеру он начал в 2012 году, работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-13), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013-15), «Локомотиве» (2015-17). С июня 2018 года Алексей работает в тренерском штабе СКА.

Последние полтора года сборную России тренировал главный тренер СКА Илья Воробьев, чья команда взяла бронзу ЧМ-2019. Ожидается, что Кудашов сменит Воробьева и во главе петербургской команды.

СКА дошел до финала Запада, где проиграл ЦСКА – 3-4.

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