Кудашов заменил Воробьева, но это не поможет сборной России. Нужны более глобальные изменения

Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею и питерского СКА. Во вторник об этом сообщили медиа, в среду последовало официальное объявление. Воробьев рулил 16 месяцев, в которые поместились первый с 2013-го вылет в четвертьфинале ЧМ, поражение от ЦСКА в финале Запада и бронза в Словакии со звездами НХЛ. Результат действительно посредственный. И хотя президент ФХР Владислав Третьяк еще в мае сказал, что Илья Петрович сохранит пост, полтора месяца спустя более высокое руководство приняло другое решение.

Первоначально говорилось о том, что Воробьев останется помогать Кудашову. Но в официальных заявлениях об этом ни слова – видимо, решили обойтись без ненужного фарса, как это было с Олегом Знарком.

Три года в подмосковном «Атланте», два в «Локомотиве» – вот и все резюме Кудашова в качестве главного тренера. При этом ни одной крупной победы. В прошлом сезоне он помогал Воробьеву с тройками нападения и вообще проделал много работы по подготовке команды. Поэтому едва ли в тренировочных процессах сборной России произойдут серьезные изменения – Алексей Николаевич не будет ломать то, что сам же и строил, пусть и под чужим формальным руководством.

Вот что будет дальше. Кудашов позовет в СКА и сборную несколько новых игроков, в которых видит потенциал. У Воробьева это были Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев. СКА уже подписал двухлетний контракт с Владимиром Ткачевым. В любом случае поменяются звенья – теперь без Никиты Гусева и Владислава Гаврикова. Новые наработки будут на Евротуре. Только все это было бы неизбежно и с прежним тренерским составом.

Но если через год «Тампа» и «Вашингтон» снова вылетят в первых раундах Кубка Стэнли, то и Кудашову придется точно так же выкинуть в костер все, что он придумает по ходу сезона. Как и Воробьев, он лишится единственного плюса (и то сомнительного) политики базовых клубов и будет ломать голову над тем, куда ставить Овечкина. Поэтому ни о каких серьезных переменах тут речи нет.

Что действительно может измениться в лучшую сторону – это авторитет главного тренера. Его отсутствие было одним из слабых мест Воробьева. В его штабе работали крутые специалисты – такие, как Кудашов и Анвар Гатиятуллин. Но сам Воробьев отстранился от многих процессов и со временем превратился в свадебного генерала. Новому главному тренеру стоит обратить внимание на негативный опыт предшественника.

У Кудашова будут такие же, практически неограниченные ресурсы. Такие же тепличные условия. И такой же кредит доверия. Пара не самых удачных ЧМ – и его будет ждать участь Воробьева. А задача посложнее: подготовка к Пекину-2022. Самое тяжелое в этой ситуации – то, что тренеры в СКА и сборной России решают далеко не все. Как и в НХЛ, только там гораздо лучше развит институт генеральных менеджеров.

Алексею Николаевичу придется подстраиваться под руководство. Если он проявит гибкость, то будет шанс задержаться в главной команде страны подольше. Но и этого может быть недостаточно: нынешняя система российского хоккея делает все для того, чтобы в скором времени и бронза ЧМ считалась успехом.

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