Eurosport
Кудашов заменил Воробьева, но это не поможет сборной России. Нужны более глобальные изменения
Только делать их никто не собирается.
Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею и питерского СКА. Во вторник об этом сообщили медиа, в среду последовало официальное объявление. Воробьев рулил 16 месяцев, в которые поместились первый с 2013-го вылет в четвертьфинале ЧМ, поражение от ЦСКА в финале Запада и бронза в Словакии со звездами НХЛ. Результат действительно посредственный. И хотя президент ФХР Владислав Третьяк еще в мае сказал, что Илья Петрович сохранит пост, полтора месяца спустя более высокое руководство приняло другое решение.
Первоначально говорилось о том, что Воробьев останется помогать Кудашову. Но в официальных заявлениях об этом ни слова – видимо, решили обойтись без ненужного фарса, как это было с Олегом Знарком.
Три года в подмосковном «Атланте», два в «Локомотиве» – вот и все резюме Кудашова в качестве главного тренера. При этом ни одной крупной победы. В прошлом сезоне он помогал Воробьеву с тройками нападения и вообще проделал много работы по подготовке команды. Поэтому едва ли в тренировочных процессах сборной России произойдут серьезные изменения – Алексей Николаевич не будет ломать то, что сам же и строил, пусть и под чужим формальным руководством.
Вот что будет дальше. Кудашов позовет в СКА и сборную несколько новых игроков, в которых видит потенциал. У Воробьева это были Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев. СКА уже подписал двухлетний контракт с Владимиром Ткачевым. В любом случае поменяются звенья – теперь без Никиты Гусева и Владислава Гаврикова. Новые наработки будут на Евротуре. Только все это было бы неизбежно и с прежним тренерским составом.
Но если через год «Тампа» и «Вашингтон» снова вылетят в первых раундах Кубка Стэнли, то и Кудашову придется точно так же выкинуть в костер все, что он придумает по ходу сезона. Как и Воробьев, он лишится единственного плюса (и то сомнительного) политики базовых клубов и будет ломать голову над тем, куда ставить Овечкина. Поэтому ни о каких серьезных переменах тут речи нет.
Что действительно может измениться в лучшую сторону – это авторитет главного тренера. Его отсутствие было одним из слабых мест Воробьева. В его штабе работали крутые специалисты – такие, как Кудашов и Анвар Гатиятуллин. Но сам Воробьев отстранился от многих процессов и со временем превратился в свадебного генерала. Новому главному тренеру стоит обратить внимание на негативный опыт предшественника.
У Кудашова будут такие же, практически неограниченные ресурсы. Такие же тепличные условия. И такой же кредит доверия. Пара не самых удачных ЧМ – и его будет ждать участь Воробьева. А задача посложнее: подготовка к Пекину-2022. Самое тяжелое в этой ситуации – то, что тренеры в СКА и сборной России решают далеко не все. Как и в НХЛ, только там гораздо лучше развит институт генеральных менеджеров.
Алексею Николаевичу придется подстраиваться под руководство. Если он проявит гибкость, то будет шанс задержаться в главной команде страны подольше. Но и этого может быть недостаточно: нынешняя система российского хоккея делает все для того, чтобы в скором времени и бронза ЧМ считалась успехом.
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