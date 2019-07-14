Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, возглавил «Ирбис» – молодежную команду «Ак Барса».

«Ак Барс» – это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф.

По игре самое главное – дисциплина: и игровая, и в быту. С этого все начинается, ребята должны будут все это соблюдать. Важны также полная самоотдача и выполнение требований тренерского штаба. Будем думать, какую схему мы выберем. Подберем ту, которая нам удобна», – цитирует 43-летнего Загитова официальный сайт клуба.

Загитов работает в системе «Ак Барса» с 2018 года.

Его дочь Алина – олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

Стала известна песня для новой короткой программы Загитовой

(Фото: официальный сайт «Ак Барса»)

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