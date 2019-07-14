Олимпийский чемпион Алексей Житник, имеющий украинское происхождение и выступавший за сборную России, прокомментировал отставку главного тренера национальной команды и СКА Ильи Воробьева.

«Меня сильно удивила отставка из сборной и клуба Ильи Воробьева. Знаю, что его задела моя фраза после полуфинала чемпионата мира с финнами, когда я сказал, что Воробьев-младший в плане тактики проиграл Воробьеву-старшему, хотя, на мой взгляд, это был комплимент всей династии. Во всяком случае в разговоре с прессой Илья посетовал, что это мнение человека с Украины.

Так вот, сейчас человеку с Украины непонятен его молчаливый уход. Матч с финнами так и не был разобран, я выдвинул свою версию, другие люди хоккея тоже дали комментарии, но позиция главного тренера так и осталась непонятной. Здесь вижу некоторые параллели с историей Бэбкока, ведь тренерская позиция – всегда самая тяжелая, первой попадающая под удар.

Хорошо знаю Алексея Кудашова – думающего хоккеиста, интересного человека. То, что команду такого уровня, как сборная России, возглавил тренер без победного опыта – это сюрприз» – цитирует 46-летнего Житника Russia-Hockey.

На ЧМ-2019 сборная России под руководством Воробьева стала третьей, в полуфинале проиграв будущим чемпионам финнам.

СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции.

Житник – олимпийский чемпион 1992 года и вице-чемпион Игр-1998.

Кудашов заменил Воробьева, но это не поможет сборной России. Нужны более глобальные изменения

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