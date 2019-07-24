Eurosport
В 2017-м эта леди была признана самой красивой хоккеисткой России. И не просто так
Красивой спортсменке красивый инстаграм.
Нападающая Анастасия Легкодух была признана самой красивой хоккеисткой России в сезоне-2017/18. В 2015-17 годах она трижды стала чемпионкой России в составе «Торнадо» из Дмитрова, а сейчас выступает за московский «Град» в Лиге женского хоккея.
- Анастасия забросила победную шайбу в майском финале против «Грозы» (3:0).
Другие хоккейные богини:
Ты не поверишь, но эта девушка – хоккейный вратарь. И от нее невозможно оторвать взгляд
Швейцарский хоккеист вот-вот перейдет в «Авангард». И привезет с собой королеву
Жена форварда «Бостона» немного играла в хоккей. А ее милые фото растопят любой лед
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте