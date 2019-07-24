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В 2017-м эта леди была признана самой красивой хоккеисткой России. И не просто так

В 2017-м эта леди была признана самой красивой хоккеисткой России. И не просто так
Джамал Аль-Ханаки

10 мин. назад

Красивой спортсменке красивый инстаграм.

Нападающая Анастасия Легкодух была признана самой красивой хоккеисткой России в сезоне-2017/18. В 2015-17 годах она трижды стала чемпионкой России в составе «Торнадо» из Дмитрова, а сейчас выступает за московский «Град» в Лиге женского хоккея.

  • Анастасия забросила победную шайбу в майском финале против «Грозы» (3:0).

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