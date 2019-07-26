Тамбовский хоккеист умер в реанимации после драки в кафе

В Тамбовской области погиб хоккеист Никита Воропаев, выступавший в Ночной хоккейной лиге. Спортсмен скончался в реанимации после драки с посетителем кафе.

«13 июля поступило сообщение в УМВД по городу Тамбову, что в реабилитационное отделение областной больницы был доставлен молодой человек 1992 года рождения в тяжелом состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что травму он получил недалеко от кафе. Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку.

Изначально было возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений по статье 118 УК РФ. После того, как молодой человек получил травмы, он пошел домой, там ему стало плохо, он обращался в больницу, вернулся домой, ему снова стало плохо, и тогда он попал в реанимацию, где 25 июля скончался», – цитирует «Р-Спорт» начальника отдела информации УМВД по региону Алексея Жданова.

Полиция установила, что Воропаев подрался с местным жителем 1998 года рождения. В драке не были задействованы посторонние предметы.

Никита выступал за одну из команд Ночной хоккейной лиги Тамбовской области.

Похороны состоятся в субботу, 27 июля.

Русский боксер Игнатьев умер в возрасте 36 лет. О причинах смерти не сообщается

Качай приложение Eurosport для iOS или Android