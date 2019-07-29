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«Посольство отказало в получении визы». Российского хоккеиста не пустили в Чехию
Дело не ограничилось Кузнецовой и Эмеевым.
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Денис Лудцев не смог въехать с командой в Чехию из-за проблем с визой.
«Лудцев вернулся в Новокузнецк раньше времени в связи с визовой проблемой – посольство Чехии отказало Денису в получении визы. Он три дня повторно пытался получить визу в Москве, но попытки не увенчались успехом», – говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.
24-летнему хоккеисту придется тренироваться в составе клуба МХЛ «Кузнецкие медведи».
- «Металлург» выступает в ВХЛ, в сезоне-2018/19 команда вылетела в 1/8 финала плей-офф.
- Недавно проблемы с американскими визами возникли у теннисистки Светланы Кузнецовой и бойца UFC Рамазана Эмеева.
(Фото: официальный сайт «Металлурга» Нк)
Посольство США в РФ: «Виза Кузнецовой готова, но мы не можем с ней связаться»
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