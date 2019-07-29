Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Денис Лудцев не смог въехать с командой в Чехию из-за проблем с визой.

«Лудцев вернулся в Новокузнецк раньше времени в связи с визовой проблемой – посольство Чехии отказало Денису в получении визы. Он три дня повторно пытался получить визу в Москве, но попытки не увенчались успехом», – говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

24-летнему хоккеисту придется тренироваться в составе клуба МХЛ «Кузнецкие медведи».

«Металлург» выступает в ВХЛ, в сезоне-2018/19 команда вылетела в 1/8 финала плей-офф.

Недавно проблемы с американскими визами возникли у теннисистки Светланы Кузнецовой и бойца UFC Рамазана Эмеева.

(Фото: официальный сайт «Металлурга» Нк)

Посольство США в РФ: «Виза Кузнецовой готова, но мы не можем с ней связаться»

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