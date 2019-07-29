Прославленный чешский вратарь Доминик Гашек не исключает, что в ближайшем будущем станет президентом страны.

«Можно все представить, почему бы нет? Я люблю заниматься ответственными делами и не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна. Но президенту нужно обладать и другими качествами, так что еще посмотрим. Пока у меня есть работа, которую я очень люблю и которой хочу отдаваться в полной мере. Но что будет через два-три года? Тогда и решу. Все возможно», – цитирует 54-летнего Гашека iDNES.cz.

Гашек – олимпийский чемпион 2006 года в составе сборной Чехии. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли.

Последним клубом голкипера стал московский «Спартак».

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