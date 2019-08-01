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Китайские хоккеисты сильно избили несопротивляющегося соперника, несмотря на крики с трибун

Китайские хоккеисты сильно избили несопротивляющегося соперника, несмотря на крики с трибун
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Совсем потеряли рассудок.

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили соперника, который не сопротивлялся. Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга.

Игроки Шэньчжэня проигрывали 2:11, когда ситуация на площадке вышла из-под контроля. Завязалось сразу несколько стычек, в одной из них два хоккеиста уступающей команды стали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал сопротивления. На видео слышны протестующие крики зрителей.

  • Федерация хоккея Китая расследовала инцидент и дисквалифицировала троих хоккеистов на год.
  • У хоккеистов Гонконга не зафиксировано тяжелых травм.

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