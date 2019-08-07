Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подарил президенту России Владимиру Путину особенный пиджак, который он носил во время Олимпийских Игр-2018. На внутреннем кармане был вышит флаг РФ с надписью «Россия в сердце».

Путин поблагодарил Третьяка и отметил: «Такие вещи мне хорошо знакомы по прежней работе. Такие уловки», – цитирует президента телеграм-канал Mash.

На победных для сборной России по хоккею ОИ-2018 в Пхёнчхане российская символика была запрещена, а команда выступала в нейтральном статусе.

В полуфинале ЧМ-2019 Россия с минимальным счетом (0:1) уступила сборной Финляндии, но выиграла бронзу у Чехии в матче за третье место.

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