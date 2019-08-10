Хоккеисты юниорской сборной России (до 18 лет) победили Канаду в финале престижного Кубка Глинки/Гретцки, называемого иногда юниорским Кубком мира, со счетом 3:2.

В составе сборной России отличились Александр Пашин (4-я и 49-я минуты) и Василий Пономарев (29). Канадцы ответили шайбами Куинтона Байфилда и (24) и Жан-Люка Фуди (56).

Россия выиграла турнир в третий раз в истории и впервые с 1995 года. Между этим и предыдущим успехами русских хоккеистов 20 из 23 турниров остались за канадскими юниорами.

Кубок Глинки/Гретцки считается сильнейшим юниорским турниром для сборных, поскольку во время юниорских чемпионатов мира часть молодых хоккеистов выступают в плей-офф Канадской хоккейной лиги (CHL)

До 2017 года турнир назывался Мемориал Ивана Глинки.

Турнир назван в честь величайшего хоккеиста в истории НХЛ Уэйна Гретцки и легендарного чешского хоккеиста и тренера Ивана Глинки, который привел Чехию к золоту Олимпиады-1998 в Нагано.

(Фото: официальный твиттер турнира)

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