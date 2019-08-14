Квизы

В 1980-е Кубок Канады был сильнейшим турниром на уровне сборных. Разгром канадцев в финале-1981 (8:1) – это, возможно, самая грандиозная победа «Красной машины», а три финальные игры КК-1987 (6:5 ОТ, 5:6 2ОТ, 5:6) между «кленовыми» и СССР считаются лучшими матчами в истории хоккея.

КК-1991 должен был стать новой вехой великого противостояния, но продолжения не вышло. Из-за августовского путча участие советской сборной до последнего оставалось под вопросом, многие звезды отказались выступать. В конце августа сборная СССР все-таки отправилась в Северную Америку, но предстала бледной тенью предшественников, а большинство ее игроков не стали звездами. Как сложилась их судьба? Пройди тест и узнай.

Сборная СССР заняла предпоследнее место на Кубке Канады-1991, опередив только такую же ослабленную Чехословакию.

Спустя полгода на зимние Олимпийские игры-1992 отправилась уже Объединенная команда.

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