14-летний воспитанник детско-юношеской школы «Молодечно-2018» Андрей Мицкевич трагически погиб по пути на тренировку. Юный хоккеист попал под поезд при переезде железнодорожных путей на велосипеде – он не услышал звук приближающейся машины из-за наушников.

«Ребенок ехал утром на тренировку, в 10 часов у них был завтрак. Переезжал на велосипеде в наушниках железнодорожный переезд, попал под поезд, – рассказал тренер ДЮСШ «Молодечно-2018» Александр Грекович официальному сайту Федерации хоккея Белоруссии. – Непонятно, как все это произошло – там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали... Большое горе.

Тренировки вот только-только у нас начались, буквально неделю работаю с этой командой. Андрей – физически крепкий, хороший парень, здорово играл в защите. Ходим сейчас все, руки трясутся, не понимаем, как такое могло случиться».

Матч между «Динамо» и «Брестом», стартовавший в 19:00 (мск), начался с минуты молчания в память об Андрее.

(Фото: сайт Федерации хоккея Белоруссии)

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