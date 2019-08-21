Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в состав совета при главе Мордовии по развитию спорта.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав Совета при Главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта.

С соответствующей инициативой ранее выступил Глава республики Владимир Волков.

В состав Совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта. Это, например, заместитель министра спорта страны, сопредседатель организации Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса, первый заместитель сопредседателя Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие», – сообщается на сайте администрации Республики.

Овечкин родился в Москве.

С 2002 года он играет в НХЛ за «столичных».

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