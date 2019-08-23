Путин символическим вбрасыванием открыл молодежный Кубок мира
Глава государства продолжает уделять пристальное внимание хоккею.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
Путин выступил с речью, поприветствовал участников турнира и вместе с президентом IIHF Рене Фазелем выполнил символическое вбрасывание перед игрой «Локо» и сборной лиги провинции Альберта.
- Парни из Ярославля обыграли канадских сверстников со счетом 3:2.
- В Кубке мира также примут участие сборная игроков американской лиги NAHL, финский «Кярпят», шведский «МОДО», чешский «Тршинец», швейцарский «Давос» и австрийский «Ред Булл».
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