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Путин символическим вбрасыванием открыл молодежный Кубок мира

Путин символическим вбрасыванием открыл молодежный Кубок мира
Eurosport

31 мин. назад

Глава государства продолжает уделять пристальное внимание хоккею.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.

Путин выступил с речью, поприветствовал участников турнира и вместе с президентом IIHF Рене Фазелем выполнил символическое вбрасывание перед игрой «Локо» и сборной лиги провинции Альберта.

  • Парни из Ярославля обыграли канадских сверстников со счетом 3:2.
  • В Кубке мира также примут участие сборная игроков американской лиги NAHL, финский «Кярпят», шведский «МОДО», чешский «Тршинец», швейцарский «Давос» и австрийский «Ред Булл».

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