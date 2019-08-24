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«Теперь его празднование приобрело новый смысл». Канадский хоккеист пошутил над Кузнецовым
Самому Евгению сейчас не до шуток.
Бывший нападающий «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак пошутил над российским нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, который попался на кокаине и получил 4-летнюю дисквалификацию.
«Парящее празднование Кузнецова теперь приобрело новый смысл», – написал Бойчак в твиттере, прикрепив к посту три эмодзи с птицей. На сленге слово bird (птица) означает «пакет с кокаином».
- Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Кокаин был обнаружен в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией на чемпионате мира.
- Теперь Евгений не сможет выступать за сборную России вплоть до 12 июня 2023 года, но продолжит играть за «Вашингтон» – НХЛ не обязана учитывать решение IIHF.
Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за кокаин. Что известно о скандале
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